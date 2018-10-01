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Мусоросортировочный комплекс установили в Экибастузе

11 Октября 2018 19:33 105
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Мусоросортировочный комплекс установили в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мусоросортировочный комплекс мощностью 40 тысяч тонн в год установили в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На городском полигоне города Экибастуз, который находится в доверительном управлении «Экибастузкоммунсервис», завершён монтаж мусоросортировочного комплекса на двенадцать постов мощностью 40 тысяч тон в год, - сообщил прессе главный специалист управления недропользования Ансар Алешов. - Если на сегодня объём накопленных отходов составляет порядка 700 тысяч тонн, то установка мусоросортировочной линии позволит уменьшить объём мусора на одну третью часть, а также улучшить экологическую ситуацию».

Отсортированный мусор, по его словам, в дальнейшем планируется направлять на переработку.

По экологическому законодательству, с января 2019 года на полигонах твёрдых бытовых отходов запрещается принимать для захоронения без предварительной сортировки и переработки бумагу, стекло, пластик, а с 2021 года - строительные материалы и пищевые отходы. Кроме того, необходимость современной переработки твёрдых бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса отметил в своём Послании народу страны Президент Казахстана.


иллюстративное фото

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Ключевые слова: Экология, Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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