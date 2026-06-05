Мусоросортировочный завод презентовали в Павлодаре в рамках акции «Таза Қазақстан»

В Павлодаре планируют сортировать до 30% от общего объема отходов, поступающих на городской полигон. На данный момент на мусоросортировочном заводе установлена первая линия, полностью запустить проект намерены в августе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Павлодаре ко Дню эколога презентовали проект, к реализации которого приступили еще в 2025 году. На сегодняшний день на мусоросортировочный завод уже доставлено оборудование и установлена первая линия сортировки. Проектная мощность предприятия составляет до 150 тысяч тонн отходов в год. Из них планируется отбирать до 18 тысяч тонн пластика, 10 тысяч тонн бумаги и картона, до шести тысяч тонн металла и восьми тысяч тонн стекла.

— Бюджет первой очереди нашего проекта составляет 4,7 миллиарда тенге. Из них 43 процента — частные инвестиции, остальная часть — кредитные средства через Фонд развития промышленности при поддержке государства. Весь мусор из Павлодара будет поступать на эту линию. До 30 процентов отходов не будут захораниваться. Это пластик, бумага, стекло, картон, целлофан, алюминиевые банки, металл, батарейки. Все, что можно переработать, будет направлено на переработку и не попадет на полигон, — пояснил директор ТОО «Сортировочный центр» Алихан Албаков.

Фото: Артем Викторов \ Kazinform

Сортировка будет вестись поэтапно. На заключительном этапе планируется отбирать органические отходы — в основном пищевые продукты, которые выбрасывают жители города. По словам экологов, именно такие отходы наносят значительный вред окружающей среде. После запуска завода часть органических отходов будут направлять на производство удобрений. Это позволит снизить нагрузку на природу и сократить объем мусора, который ежегодно вывозится на павлодарский полигон. Сейчас этот показатель составляет до 110 тысяч тонн в год.

— Павлодарский полигон ТБО был введен в эксплуатацию еще в прошлом столетии, в 60–70-х годах. На сегодняшний день на нем еще имеется место для складирования и захоронения твердых бытовых отходов. Основные выбросы связаны со свалочным газом, который образуется в результате разложения органических отходов, — рассказал заместитель руководителя департамента экологии по Павлодарской области Асет Сыздыков.

По информации управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области, экологические акции проводятся для привлечения внимания к вопросам охраны природы. Специалисты отмечают, что решить проблему загрязнения можно только совместными усилиями государства, бизнеса и населения.

Фото: Артем Викторов \ Kazinform

— В рамках экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, по всей стране проводятся экологические мероприятия. Сегодня мы наградили экологов, общественных деятелей и представителей предприятий, которые внесли значимый вклад в охрану окружающей среды. Главная цель — сформировать у молодежи понимание важности бережного отношения к природе. Защита окружающей среды — это не работа одного дня, а целая идеология и философия. Каждый человек должен начинать с простого: закрывать кран, не оставлять мусор, бережно относиться к тому, что нас окружает, — отметил руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Сагын Толеутаев.

Кроме того, в Павлодаре прошел масштабный экологический флешмоб «Таза VIBE». В нем приняли участие десятки неравнодушных жителей города. Вооружившись мешками для мусора, участники акции отправились на берег реки Усолка, где ежегодно после отдыха горожан скапливаются отходы.

Фото: Артем Викторов \ Kazinform

— Цель сегодняшнего мероприятия — повысить экологическую культуру среди молодежи и рассказать о том, что можем сделать мы сами. Кроме того, у нас проходит выставка экологических товаров и награждение победителей конкурсов. Ранее были объявлены фото- и видеоконкурсы «Экология в объективе» и «Мой экошаг». Сегодня лучшие работы представлены на выставке, а их авторы получили ценные призы, — рассказала директор павлодарского областного штаба «Жасыл Ел» Русана Сулаймонова.

В рамках экологического флешмоба для молодежи также организовали игры, конкурсы и эстафеты, посвященные бережному отношению к окружающей среде. Участникам рассказали о современных способах улучшения экологической обстановки и важности личного вклада в сохранение природы.