Мусороперерабатывающая деятельность: как оператор РОП помогает казахстанским предприятиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Раздельный сбор отходов и внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) являются одними из направлений экономического и экологического развития страны. Заместитель генерального директора по развитию и продвижению отечественного производства ТОО «Радуга» Даурен Капранов рассказал о сотрудничестве с государством в рамках системы РОП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас несколько точек соприкосновения с оператором РОП. Мы импортируем и производим упаковки, собираем и перерабатываем отходы. Посредством оператора РОП мы получаем государственную поддержку. Сотрудничество предполагает развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, мы уже внедрили эту систему в Петропавловске. И сейчас полномасштабно работаем над повышением качества раздельного сбора. Мы понимаем, что за этим будущее, ведь, практически весь мир уже к этому пришел», - сказал Даурен Капранов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

При этом он подчеркнул, что драйвером развития этого направления будет сам бизнес.

«К этому его мотивирует оператор РОП. В части переработки нет крупных сумм поддержки, здесь другой нюанс – оператор РОП создает связь между сборщиками и переработчиками отходов. К примеру, мы сами перерабатываем пластмассу и собирали только отходы из этого материала, до сотрудничества в рамках РОП. Само понятие «раздельный сбор» подразумевает весь спектр сбора отходов, те же картон, стекло, макулатура, металлическая упаковка. Благодаря системе РОП мы начали сотрудничать с различными казахстанскими заводами. Без поддержки оператора РОП в этом не было бы экономической целесообразности. В этом заключается часть экономической стратегии страны. Мы работаем со всеми регионами Казахстана», - отметил спикер, добавив, что сейчас оператор РОП работает над расширением спектра поддержки предприятий по переработке и над расширением номенклатуры отходов, которые можно было бы переработать.

Кроме того, он выразил мнение, что сейчас население страны осознает важность и необходимость раздельного сбора отходов.

«Мы приехали в гости к нашим партнерам в Костанае и увидели, что в одном из девятиэтажных домов функционирует мусоропровод. Наши партнеры установили внизу специальные контейнеры. Что примечательно, даже люди с верхних этажей не кидают в мусоропровод, а спускаются вниз и кладут отходы в эти контейнеры для раздельного сбора», - заключил Д. Капранов.