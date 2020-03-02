+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 20 °С
USD 381.10 EUR 420.81
RUB 5.65 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мусороперерабатывающая деятельность: как оператор РОП помогает казахстанским предприятиям

2 Марта 2020 16:11
Поделиться:
Мусороперерабатывающая деятельность: как оператор РОП помогает казахстанским предприятиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Раздельный сбор отходов и внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) являются одними из направлений экономического и экологического развития страны. Заместитель генерального директора по развитию и продвижению отечественного производства ТОО «Радуга» Даурен Капранов рассказал о сотрудничестве с государством в рамках системы РОП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
346 стихийных мусорных свалок обнаружили в Жамбылской области из космоса
Из Атырау вывезли 500 тонн строительных отходов Мусорный полигон закрыли в Мангистауской области Предприниматель с инвалидностью создал экологический бизнес в Кокшетау

«У нас несколько точек соприкосновения с оператором РОП. Мы импортируем и производим упаковки, собираем и перерабатываем отходы. Посредством оператора РОП мы получаем государственную поддержку. Сотрудничество предполагает развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, мы уже внедрили эту систему в Петропавловске. И сейчас полномасштабно работаем над повышением качества раздельного сбора. Мы понимаем, что за этим будущее, ведь, практически весь мир уже к этому пришел», - сказал Даурен Капранов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

При этом он подчеркнул, что драйвером развития этого направления будет сам бизнес.

«К этому его мотивирует оператор РОП. В части переработки нет крупных сумм поддержки, здесь другой нюанс – оператор РОП создает связь между сборщиками и переработчиками отходов. К примеру, мы сами перерабатываем пластмассу и собирали только отходы из этого материала, до сотрудничества в рамках РОП. Само понятие «раздельный сбор» подразумевает весь спектр сбора отходов, те же картон, стекло, макулатура, металлическая упаковка. Благодаря системе РОП мы начали сотрудничать с различными казахстанскими заводами. Без поддержки оператора РОП в этом не было бы экономической целесообразности. В этом заключается часть экономической стратегии страны. Мы работаем со всеми регионами Казахстана», - отметил спикер, добавив, что сейчас оператор РОП работает над расширением спектра поддержки предприятий по переработке и над расширением номенклатуры отходов, которые можно было бы переработать.

Кроме того, он выразил мнение, что сейчас население страны осознает важность и необходимость раздельного сбора отходов.

«Мы приехали в гости к нашим партнерам в Костанае и увидели, что в одном из девятиэтажных домов функционирует мусоропровод. Наши партнеры установили внизу специальные контейнеры. Что примечательно, даже люди с верхних этажей не кидают в мусоропровод, а спускаются вниз и кладут отходы в эти контейнеры для раздельного сбора», - заключил Д. Капранов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Промышленность,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив