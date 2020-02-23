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Мусорный полигон закрыли в Мангистауской области

23 Февраля 2020 18:47
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Мусорный полигон закрыли в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За нарушение санитарно-эпидемиологических правил на полигоне по хранению производственных отходов в селе Курык деятельность свалки была приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

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«В ходе проверки полигона экологами вынесено предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических правил. При повторной проверке нарушения по-прежнему не были устранены. Департамент экологии Мангистауской области обратился в суд с иском о приостановлении деятельности полигона до устранения нарушений в области санитарных правил», - говорится в сообщении.

Отмечается, судом установлено, что полигон является объектом высокой эпидемической значимости.

Кроме этого, полигон эксплуатируется без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам. Также были выявлены и иные нарушения.

Иск экологов был удовлетворён в полном объеме. Деятельность полигона приостановлена до устранения нарушений.

Судом вынесено частное определение в адрес местного исполнительного органа.


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Ключевые слова: Суды, Экология, Мангистауская область,
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