Мусорный коллапс может наступить в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 октября в Кокшетау может наступить мусорный коллапс. Именно с этого числа главная мусоровывозящая компания областного центра ТОО «Кокше Тазалык» прекращает свою работу по вывозу мусора. Пути выхода из сложившейся ситуации обсудили на прошедшем заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора ТОО «Кокше Тазалык» Олега Топоркова, в 2017 году ГКП на ПХВ «Тазалык» было ликвидировано, после чего было образовано ТОО «Кокше-Тазалык».

«На протяжении уже первого года были вложены хорошие деньги в полигон в Красном Яре, была построена линия сортировки, электролиния, весовая. В 2019-20 годах начались проблемы с поселком Элита, жители которого были против находящейся рядом свалки отходов. В 2020 году мы писали письма во все инстанции, что полигон закрывается с 1 января 2021 года, но решений никаких не было принято. После этого с 1 января мы начали вывозить ТБО на старый полигон, который находится по омской трассе. Прошла у нас экологическая проверка, они вынесли нам предписание, мы обжаловали его, подали в суд, суд не удовлетворил наши требования, и нам вынесли решение о прекращении деятельности вывоза ТБО. На основании этого мы написали письмо, что прекращаем свою работу по вывозу ТБО с 15 октября», - проинформировал директор предприятия.

Впрочем, в последнее время кокшетауские мусорные контейнеры и так не отличаются особой чистотой. Как оказалось, раньше дворы областного центра убирали пять компаний, которые все успевали. Теперь же физических лиц обслуживают только две компании, а юридических лиц – пять.

«Все дело в тарифе, который не поднимался с 2012 года. Когда я задаю вопрос, почему не поднимается тариф по мусору, говорят, что это социальный взрыв, а то, что все везде растет в цене, это нормально. В настоящий момент мы только платим штрафы. По ст. 505 штрафуют почему-то только нас, хотя все компании вывозят ТБО в одно место. А вы видите, что творится на контейнерной площадке: диваны, шкафы… Это не мы должны убирать», - добавил О. Топорков.

Как пояснил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Талгат Мухамеджанов, место под новый полигон ТБО уже определено в Зерендинском районе. Однако оформление всех документов может затянуться до 2024 года, а до обозначенной даты - 15 октября - осталось около 20 дней. Договориться с собственником красноярского полигона ТБО пока не получается: он отказывает, ссылаясь на то, что территория полигона уже переполнена.

Между тем, по данным департамента экологии по Акмолинской области, во всем регионе насчитывается 130 свалок твердых бытовых отходов, имеющих земельный акт, из них разрешительные документы на эмиссию в окружающую среду, в соответствии с законодательством РК, имеются лишь у 24 полигонов.

Заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Акмолинской области Расул Сыздыков отметил, что в шести районах области полигоны ТБО вообще отсутствуют. Также полигонов ТБО нет в 10 районных центрах Акмолинской области. Теперь к ним прибавится и Кокшетау.

«По результатам проведенной работы в 2021 году на основании снимков из космоса в Акмолинской области выявлено 624 несанкционированных места размещения отходов, из них в Кокшетау - 147, Степногорске - 51, Зерендинском районе - 67, Целиноградском районе - 294, Аршалынском районе - 13, Аккольском районе - 22, Шортандинском районе – 34 и районе Биржан Сал - 4. Из них ликвидировано - 364, а это 58 %», - добавил Р. Сыздыков.

Если говорить о грозящей городу Кокшетау катастрофе, то, по словам присутствующих, о ней знали практически все чиновники местного исполнительного органа, однако никаких действий предпринято не было.

«Считаю, что сейчас первоочередная задача – решить, куда вывозить мусор. Вопрос этот поднимается на уровне акима города уже давно. К сожалению, местные исполнительные органы стоят все на том же месте. 15 октября не за горами. Мусоровывозящая компания прекратит вывозить мусор, который и так плохо вывозится, и что тогда будет? Ждать новый полигон долго. Надо создать на уровне акимата области рабочую комиссию, потому как на уровне города этот вопрос не решится», - резюмировал прокурор города Кокшетау Дастан Турсынов.

По итогам встречи участники заседания выработали ряд рекомендаций местным исполнительным органам.