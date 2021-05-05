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    20:11, 04 Май 2021 | GMT +6

    Мусорную свалку на берегу реки устроили жители Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские отреагировали на видеоролик в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, пользователи опубликовали видео, на кадрах которого двое мужчин выгружают мусор из «Газели» на берегу реки Есиль.

    На место выехал участковый. Оказалось, что это не единичный случай. Проживающие в окрестностях горожане устроили вдоль береговой линии настоящую свалку бытовых отходов.

    В итоге за нарушение правил благоустройства административные протоколы полицейские составили в отношении семи горожан. Все они пока получили предупреждение. При повторном нарушении им грозит штраф в размере 20 МРП, или более 58 тысяч тенге.

    «Мы всегда благодарны неравнодушным горожанам, которые не желают мириться с правонарушениями и помогают выявлять их. Напоминаем, что более эффективно направлять информацию через мобильное приложение «102». Его использование автоматически означает регистрацию обращения. Впоследствии пользователь в автоматическом режиме получает сообщения о результатах проверки по обращению и о принятом процессуальном решении», - сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология Общество Правоохранительные органы
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