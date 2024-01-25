Мусорную фирму оштрафовали на 2,3 млрд тенге в области Жетысу

В области Жетысу прокуратурой выявлен факт уклонения предприятием от уплаты платежей в бюджет на сумму свыше 2 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в период с 2020 по 2023 год предприятие обслуживало полигон твердо-бытовых отходов (ТБО) города Талдыкорган.

Согласно отчету предприятия за указанный период на данном полигоне принято ТБО в объёме 24 тысячи тонн.

При анализе отчетов и сверке взаиморасчетов предприятия было выявлен 41 контрагент, которым перевезено более 138 тысяч тонн ТБО на полигон. Это на 114 тысяч тонн больше, чем указано в официальных отчетах предприятия.

По акту надзора предприятие привлечено к административной ответственности по части 1, 6 статьи 328 КоАП за превышение лимитов накопления отходов и выбросов эмиссий в окружающую среду.

На предприятие наложен штраф в размере 2,3 млрд тенге.