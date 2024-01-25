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    14:41, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Мусорную фирму оштрафовали на 2,3 млрд тенге в области Жетысу

    полигон ТБО
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    В области Жетысу прокуратурой выявлен факт уклонения предприятием от уплаты платежей в бюджет на сумму свыше 2 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Установлено, что в период с 2020 по 2023 год предприятие обслуживало полигон твердо-бытовых отходов (ТБО) города Талдыкорган. 

    Согласно отчету предприятия за указанный период на данном полигоне принято ТБО в объёме 24 тысячи тонн.

    При анализе отчетов и сверке взаиморасчетов предприятия было выявлен 41 контрагент, которым перевезено более 138 тысяч тонн ТБО на полигон. Это на 114 тысяч тонн больше, чем указано в официальных отчетах предприятия.

    По акту надзора предприятие привлечено к административной ответственности по части 1, 6 статьи 328 КоАП за превышение лимитов накопления отходов и выбросов эмиссий в окружающую среду.

    На предприятие наложен штраф в размере 2,3 млрд тенге.

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Экология Прокуратура ЖКХ
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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