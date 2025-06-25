Мусорный полигон оштрафовали из-за пожара в Костанае

Полигон твердых бытовых отходов в северной промышленной зоне Костаная, находящийся в ведении ТОО «Тазалык – 2012», стал одной из острых экологических и пожарных проблем города. Начиная с 22 апреля 2025 года, там неоднократно фиксировались возгорания, сопровождающиеся задымлением и жалобами со стороны жителей на загрязнение воздуха.

Из-за сложной пожарной обстановки к ликвидации возгораний вынуждены привлекать силы и технику костанайского гарнизона.

– По информации компетентных органов, ТОО «Тазалык – 2012» неоднократно привлекалось к административной ответственности: по статье 410 КоАП РК (нарушение требований пожарной безопасности) – наложен штраф в размере 49 150 тенге за отсутствие минерализованной полосы вокруг полигона и по линии Департамента экологии за загрязнение окружающей среды предприятию назначен штраф в размере 294 900 тенге, – сообщил начальник УЧС города Костаная Аслан Махмутов.

Несмотря на санкции, ситуация на объекте остается нестабильной. Власти рассматривают дополнительные меры воздействия, чтобы обеспечить соблюдение экологических и противопожарных требований.

Первый пожар произошел 22 апреля 2025 года. Позже, возгорания неоднократно фиксировались в мае и июне.