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    03:00, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Мусорный полигон оштрафовали из-за пожара в Костанае

    Костанайское ТОО, которое обслуживает полигон ТБО, дважды привлекли к административной ответственности, с общей суммой штрафа – свыше 340 тыс. тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мусор, свалка
    Фото: ДП Костанайской области

    Полигон твердых бытовых отходов в северной промышленной зоне Костаная, находящийся в ведении ТОО «Тазалык – 2012», стал одной из острых экологических и пожарных проблем города. Начиная с 22 апреля 2025 года, там неоднократно фиксировались возгорания, сопровождающиеся задымлением и жалобами со стороны жителей на загрязнение воздуха.

    Из-за сложной пожарной обстановки к ликвидации возгораний вынуждены привлекать силы и технику костанайского гарнизона.

    – По информации компетентных органов, ТОО «Тазалык – 2012» неоднократно привлекалось к административной ответственности: по статье 410 КоАП РК (нарушение требований пожарной безопасности) – наложен штраф в размере 49 150 тенге за отсутствие минерализованной полосы вокруг полигона и по линии Департамента экологии за загрязнение окружающей среды предприятию назначен штраф в размере 294 900 тенге, – сообщил начальник УЧС города Костаная Аслан Махмутов.

    Несмотря на санкции, ситуация на объекте остается нестабильной. Власти рассматривают дополнительные меры воздействия, чтобы обеспечить соблюдение экологических и противопожарных требований.

    Первый пожар произошел 22 апреля 2025 года. Позже, возгорания неоднократно фиксировались в мае и июне.

    Теги:
    Регионы Мусор Костанайская область ЖКХ
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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