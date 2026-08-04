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    Мусорные площадки стали главной темой жалоб жителей Костаная

    За первое полугодие 2026 года в управление санитарно-эпидемиологического контроля Костаная поступило 357 обращений, более трети из которых составили жалобы от жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мусорные площадки, мусор, ТБО, контейнеры
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    Чаще всего горожане обращались по вопросам содержания контейнерных площадок, качества продуктов питания и работы объектов торговли.

    Наиболее распространенной причиной обращений стали вопросы, связанные с деятельностью коммунальных служб. Более половины жалоб — 54% (71 обращение) — касались содержания придомовых территорий, контейнерных площадок и контейнеров для твердых бытовых отходов.

    Еще 39% обращений (51 жалоба) были связаны с деятельностью объектов торговли и общественного питания, а также качеством реализуемой пищевой продукции. На работу образовательных учреждений пришлось 7% жалоб (10 обращений).

    Ранее санврачи озвучили нарушение санитарных требований на озере Копа.

    ТБО Регионы Казахстана Мусор Костанайская область Костанай Жалобы
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор