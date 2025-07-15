Мусор на побережье Каспия: аким Мангистауской области обратился к туристам

Нурдаулет Килыбай призвал жителей и туристов беречь природу и убирать за собой мусор:

— Сегодня мы с коллегами вышли на уборку побережья моря. Потому что, к сожалению, некоторые отдыхающие не убирают за собой мусор после себя. Конечно, ответственные специалисты, работники коммунальных служб постоянно занимаются уборкой, но это не только их обязанность. Если каждый не будет убирать за собой, полного порядка не будет никогда. Сейчас число туристов увеличивается с каждым днем. Мы надеемся, что вы насладитесь достопримечательностями Мангистау, посетите море, отдохнете, но самое главное, уберете за собой. Давайте не будем загрязнять природу, а будем ее беречь. Это знак уважения к родной стране, Отчизне, Матери-Земле, — сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото: акимат

С 13 по 15 июля в регионе проходит проверка туристических объектов. Инспектируют санитарное состояние пляжей, базы отдыха, работу спасательных станций и соблюдение экологических норм. Обнаружены нарушения на отдельных территориях.

С начала года Мангистаускую область посетили свыше 66 тысяч туристов. В регионе работает 31 место отдыха: 25 — в Актау, остальные — в районах.

В рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» в субботниках приняли участие более 37 тысяч человек. Посажено около 12 тысяч деревьев, вывезено более 9 тысяч тонн мусора.