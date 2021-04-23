Мусор будут собирать во время забега в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Акцию «Jasyl Cross», ставшую в 2018 году одним из лучших молодёжных мероприятий в СНГ, повторят в городе Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году с соблюдением карантинных мер будет проведён «Jasyl cross». Также участников марафона ждут культурно-развлекательная программа и кофе-брейк», - сообщили в Павлодарском областном штабе студенческих строительных и молодёжных трудовых отрядов «Жасыл Ел».

По данным организации, в Усольском микрорайоне Павлодара 24 апреля, в 9:00, стартует спортивный марафон–плоггинг «Jasyl cross - 2021». В командном зачёте пообещали определять победителей этого соревнования: команд и участников, занявших первые, вторые и третьи места, ждут подарки и кубки.

Все участники забега получат фирменные сертификаты «Jasyl cross – 2021». В марафоне примут участие молодёжные организации Павлодара.

«Сегодня, выйдя на улицу, нельзя не заметить мусор. Многие из нас не задумываются и не придают этому никакого значения, - рассказали в павлодарском штабе «Жасыл Ел». - В Казахстане в последнее время набирает популярность плоггинг — гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии. Плоггинг обозначает «процесс сбора мусора во время пробежки».

«Jasyl cross», по словам инициаторов акции, это яркий спортивно-экологический праздник, ежегодно проводимый Павлодарским штабом студенческих строительных и молодёжных отрядов «Жасыл Ел» при поддержке управления информации и общественного развития Павлодарской области». Кроме того, «Jasyl Cross» представляет собой забег с раздельным сбором мусора.

«Сортировка и переработка - это самый экологичный вариант обращения с твёрдыми бытовыми отходами, при котором не увеличивается их объём, и снижается расход первичных ресурсов. Бегуны берут с собой на пробежку мешок и складывают в него мусор, таким образом, помогают очистить природу, а, чтобы поднять мусор необходимо наклониться, что прибавляет эффективности«, - отметили устроители мероприятия.

Со ссылкой на фитнес-тренеров они добавили, что плоггинг помогает сжечь 288 калорий за 30 минут, и что с помощью плоггинга можно держать себя в форме, а природу - в чистоте.

«По итогам работы международного молодёжного форума стран-участниц СНГ, марафон–плоггинг «Jasyl Cross - 2018» вошёл в топ-3 молодёжных мероприятий на пространстве СНГ. Этот марафон прошёл в Павлодара в 2018 и 2019 годах.