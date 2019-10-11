Мушайра в честь 125-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 молодых акынов приняли участие в мушайре, посвященной 125-летию Сакена Сейфуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Центральной модельной библиотеке Кокшетау прошло состязание среди акынов областного центра - мушайра «Сәкен - жырдың сарқылмас дариясы».

«В текущем году мы отмечаем 125 лет со дня рождения трех титанов казахской литературы – Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина и Ильяса Жансугурова. Их произведения всегда пользовались большой популярностью, ведь в них воспевались самобытность казахского народа, любовь к Родине, почитание традиций, родного языка, дух патриотизма, были отражены быт наших предков, тяготы их жизни, революции, восстания и другие исторические события», - рассказала руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.

Как было отмечено, Сакен Сейфуллин - основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель, основатель Союза писателей Казахстана, внесший вклад в формирование прогрессивных взглядов молодежи.

Мероприятие открыли молодые певцы, исполнившие поэму «Кокшетау» С. Сейфуллина. А затем 15 кокшетауских молодых акынов представили на суд жюри свои стихотворения, посвященные великому поэту и писателю.

По итогам конкурса обладателем 1-го места стал журналист канала «Қазақстан-Көкшетау» Абзал Балтабай, который теперь примет участие в областном туре. 2 место занял ученик школы акынов города Кокшетау имени Кокена Шакеева Думан Самат, бронзовым призером стала Альмира Әлмембет. Все участники были награждены.

Впереди – областной этап конкурса и посвященная С. Сейфуллину конференция, в которой примут участие знаменитые ученые и родственники поэта.



