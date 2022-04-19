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    03:00, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Мурате предложили бой с Жанибеком Алимханулы

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    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Журналист Yahoo Japan Кацуо Миура предложил организовать бой Жанибека Алимханулы с японцем Риотой Муратой, назвав казахстанского боксера «следующим Головкиным», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Есть ли третье возрождение Риоты Мураты? Поединок со следующим Головкиным, который вы хотите увидеть в реальном мире», — гласит заголовок статьи.

    «Алимханулы, одержавший уверенную победу над двумя боксерами, связанными с Муратой, будет повышен до регулярного чемпиона в зависимости от результата боя Андраде против Паркера. Сможет ли он пойти по пути великого предшественника Головкина?», — задался вопросом журналист.

    Напомним, Всемирная боксерская организация (WBO) разрешила чемпиону мира по версии WBO в среднем весе американцу Деметриусу Андраде (31-0, 19 КО) провести бой в суперсреднем весе вместо обязательной защиты титула против казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО). Андраде сразится за временный титул в суперсреднем весе с 27-летним британцем Заком Паркером (22-0, 16 KO).

    Yahoo Japan также прокомментировало решение мексиканского боксера Хайме Мунгии и его промоутерской компании Golden Boy Promotions отказаться от боя с Жанибеком Алимханулы.

    «Это связывают с тем, что Golden Boy Promotions опасался его способностей, в то же время учитывая предысторию Алимханулы, который базируется в США, но еще не так хорошо известен. Ведь Алимханулы (11 побед, 7 нокаутов, без поражений, 28 лет) — талантливый человек, которого называют «новой казахстанской звездой» и «следующим Головкиным», - отмечает японское издание.

    21 мая в главном событии вечера бокса от Top Rank в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Алимханулы проведет бой за вакантный титул «временного» чемпиона мира WBO в среднем весе с британцем Дэнни Дигнумом.

    Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого Всемирная боксерская организация назначила Жанибеку. Ранее от встречи с казахстанцем на ринге отказались действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.



    Теги:
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