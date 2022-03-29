Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Мурата сделал откровенное признание перед боем с Головкиным

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Марта 2022, 09:09
Мурата сделал откровенное признание перед боем с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) объяснил свои опасения перед долгожданным боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Боксеры часто бывают чересчур довольны и выгорают перед выходом на ринг, когда думают: «Этот бой последний», «Вот, он здесь». Мне не нравится тот факт, что иногда я не могу показать весь свой потенциал и полностью сконцентрироваться на том, что происходит на ринге. Самое отвратительное — это когда я теряю концентрацию. Это довольно страшно, поэтому я должен иметь хороший менталитет, чтобы этого не произошло», — сказал Мурата.

Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»