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Мурата раскрыл свой главный страх перед боем с Головкиным

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Марта 2022, 13:13
Мурата раскрыл свой главный страх перед боем с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) рассказал, чем занимается, помимо непосредственно подготовки в зале к предстоящему бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Помимо моей семьи, сейчас я концентрируюсь на налаживании своей жизни в отеле, а также пристальное внимание уделяю инфекционному контролю. Больше всего я боюсь повторения переноса боя», — признался Мурата.

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Отметим, что для обоих боксеров это будет первый бой после длительного простоя: Головкин не дрался с декабря 2020 года, Мурата — с декабря 2019-го.

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