Мурата оценил уровень Головкина после нокаута в Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-3, 13 КО) поделился мнением о техническом аспекте бокса казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я почувствовал уровень мастерства Головкина. Разнообразие его ударов было другим, потому что он наносит удары под разными углами. Силу его ударов я тоже ощутил», — признался Мурата.

Напомним, Геннадий Головкин победил Риоту Мурату техническим нокаутом в девятом раунде и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Видео нокаута можно увидеть здесь.

Ожидается, что свой следующий бой Головкин проведет в сентябре против мексиканского боксера Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).