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Мурата обратился к Головкину перед боем за три титула
3 Марта 2022 21:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (16-2, 13 КО) поделился мнением о предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), который состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеАнонсирован бой топового казахстанского тяжеловеса за титул WBA Казахстанцы выступят на чемпионате по настольному теннису в Екатеринбурге Риота Мурата провел пресс-конференцию перед боем с Геннадием Головкиным
«Я был разочарован [переносом], потому что такой бой действительно может состояться только один раз. Я очень благодарен Геннадию Головкину, что он всё-таки состоится. В конце года период спаррингов был коротким, так что, я считаю, что этот период отсрочки только улучшил меня. Я в очень хорошей форме и хочу показать свое лучшее выступление», — заявил Мурата.
Головкин и Мурата сразятся за три чемпионских пояса в среднем весе — WBA Super, IBF и IBO.
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