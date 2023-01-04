Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Премьер-Министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».
Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.
Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.
В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA».
С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.
С декабря 2019 года и по настоящее время — первый вице-министр энергетики РК.
Фото: primeminister.kz