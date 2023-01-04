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Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК

4 Января 2023, 16:44
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Премьер-Министра РК Журебеков Мурат Утемисович освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, университет Strathclyde, Гарвардскую школу бизнеса, Казахстанско-Британский технический университет.

В разные годы работал в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в г. Лондон, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «PSA».

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК.

С декабря 2019 года и по настоящее время — первый вице-министр энергетики РК.


Фото: primeminister.kz


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