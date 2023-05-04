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Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 12:51
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом в соответствии с принципами меритократии на должность акима Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области назначен Умралеев Мурат Амангельдиевич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Умралеев Мурат Амангельдиевич родился в 1981 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени А.С.Пушкина, Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по специальностям «высококвалифицированный учитель истории» и «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году специалистом Бурлинского районного суда.

В разные годы работал главным специалистом отдела внутренней политики и социальной сферы Шынгырлауского района, главным специалистом, а затем заведующим государственно-правового отдела городского акимата г.Уральск, заместителем руководителя аппарата городского акима г.Уральск, заместителем руководителя департамента юстиции по Западно-Казахстанской области, руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель Западно-Казахстанской области.

С мая 2020 года был руководителем управления земельных отношений Западно-Казахстанской области.


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