Мурат Сауриков возглавил управление пассажирского транспорта и автодорог акимата Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Жамбылской области руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона назначен Сауриков Мурат Куттыбаевич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

42-летний Мурат Сауриков уроженец Жамбылского района Жамбылской области, имеет два высших образования. Окончил Таразский государственный университет имени М.-Х. Дулати по специальности «Организация дорожного движения» и по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2005 году главным специалистом отдела безопасности дорожного движения и приемки работ Жамбылского областного управления комитета по развитию транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 годы работал главным специалистом отдела автомобильных дорог управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

С октября 2018 года занимал должность руководителя отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

Фото пресс-служба Жамбылского областного акимата