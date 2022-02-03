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    17:59, 03 Февраль 2022 | GMT +6

    Мурат Нуртлеу представил коллективу нового главу Нацбанка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу в режиме видеосвязи представил коллективу Национального банка Казахстана Галимжана Пирматова, назначенного на должность председателя Нацбанка Указом Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

    От имени Президента Республики Казахстан он выразил благодарность за проделанную работу Ерболату Досаеву, ранее возглавлявшему Национальный банк, а также пожелал успехов председателю НБ РК.

    В разные годы Г. Пирматов работал в частном секторе, банках второго уровня, занимал должности вице-министра экономики и бюджетного планирования, заместителя председателя Национального банка, председателя правления АО «НАК «Казатомпром».


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Назначения Экономика
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