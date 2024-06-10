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    12:43, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Мурат Нуртлеу посетит Россию для участия в диалоге БРИКС

    Мурат Нуртлеу
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    10-11 июня заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу примет участие в министерской сессии диалога БРИКС с развивающимися странами в России. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова совершит визит в Российскую Федерацию для участия в министерской сессии диалога БРИКС с развивающимися странами. Мероприятие пройдет в городе Нижний Новгород под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», - проинформировал Айбек Смадияров.

    В сессии также примут участие руководители МИД государств-членов БРИКС – России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.

    Также будут участвовать главы внешнеполитических ведомств приглашенных стран – Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Индонезии, Кубы, Лаоса, Мавритании, Нигерии, Таиланда, Турции и Шри-Ланки.

    В рамках сессии Мурат Нуртлеу проведет ряд двусторонних встреч.

    Теги:
    БРИКС МИД РК Россия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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