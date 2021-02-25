Мұрат Нұртілеу назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мұрат Нұртілеу назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

УКАЗ

Назначить Нұртілеу Мұрат Әбуғалиұлы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2021 года

№ 519