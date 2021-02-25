РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:42, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Мұрат Нұртілеу назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мұрат Нұртілеу назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    УКАЗ

    Назначить Нұртілеу Мұрат Әбуғалиұлы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2021 года

    № 519


    Теги:
    Назначения Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!