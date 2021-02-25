10:42, 25 Февраль 2021 | GMT +6
Мұрат Нұртілеу назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мұрат Нұртілеу назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
УКАЗ
Назначить Нұртілеу Мұрат Әбуғалиұлы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2021 года
№ 519