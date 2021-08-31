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Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Августа 2021, 15:03
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Бектанов Мурат Карибаевич назначен министром обороны Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Бектанов Мурат Карибаевич освобожден от должности первого заместителя Министра обороны Республики Казахстан – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Назначить Бектанова Мурата Карибаевича Министром обороны Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 31 августа 2021 года

№ 649

Бектанов Мурат Карибаевич

Родился в 1965 году в Северо-Казахстанской области.

С 1983 по 1984 годы проходил срочную службу. В 1988 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

В 2000 году окончил Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В 2007 году – Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

В 1988-1998 гг. – служил командиром мотострелкового взвода, командиром десантно-штурмового взвода, начальником разведки – командиром взвода, начальником штаба отдельного мотострелкового батальона.

В 2000-2007 гг. – начальник оперативного управления – начальник штаба Центрального аппарата Республиканской гвардии, начальник Департамента боевой службы и подготовки войск Центрального аппарата Республиканской гвардии.

В 2007-2010 гг. – заместитель начальника Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2010-2011 гг. – начальник Департамента стратегического планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

В 2011-2013 гг. – первый заместитель командующего – начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования «Восток».

В 2013-2016 гг. – командующий войсками регионального командования «Восток».

В 2016-2019 гг. – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

В 2019-2021 гг. – первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

С 31 августа 2021 года - министр обороны Республики Казахстан Генерал-лейтенант.

Имеет государственные награды: орден «Даңқ» II степени (2014), медали.
Фото: sarbaz.kz


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