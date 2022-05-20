20 Мая 2022 12:05

Мурат Баймукашев назначен первым заместителем Секретаря Совбеза РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Он освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.





Баймукашев Мурат Калибекович





Дата рождения: 23.05.1967

Место рождения: КазССР.

Образование, специальность:

Казахский сельскохозяйственный институт (1994) Специальность «Инженер-механик»

Карагандинская высшая школа КНБ (МВД) РК (1998) Специальность «Юрист-правовед»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, с отличием (2015)

Магистр государственного управления

Государственные и международные награды, премии:

Орден «Курмет» (2013)

Орден «Айбын» (2020)

Карьера

Инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной автоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997);

Инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006);

Заместитель начальника штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007);

Начальник департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009);

Старший помощник генерального прокурора Республики Казахстан по особым поручениям (04.2009-08.2009);

Заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (08.2009-02.2012);

Заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2012-01.2013);

Заведующий Отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (09.2013-04.2019);

Заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (10.04.2019-02.2020);

Председатель Комитета административной полиции министра внутренних дел Республики Казахстан (с 03.2020).

Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (с июля 2021 года)