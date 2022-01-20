Мурат Бактиярулы избран в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутата Сената Мурата Бактиярулы избрали в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Мурат Бактиярулы изъявил желание сменить должность председателя. Мурат Бактиярулы на протяжении многих лет руководил этим Комитетом, внес большой вклад в принятии важных законов, проведении парламентских слушаний, правительственных часов, в решении социально-культурных и научных вопросов. Мурата Бактиярулы мы хотим поблагодарить за успешную работу в качестве председателя Комитета. Надеемся, что и дальше будет плодотворно трудиться для развития нашей страны», - сказал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев во время пленарного заседания палаты.

По словам Маулена Ашимбаева, Мурат Бактиярулы обратился с просьбой далее поработать в составе Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Депутаты проголосовали за постановление об освобождении депутата Сената Бактиярулы Мурата от должности председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Теперь Мурат Бактиярулы избран в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента.