Мурат Бактиярулы: Если Премьер-Министр твердо не возьмется за водную политику сегодня, завтра будет поздно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Мурат Бахтиярулы призвал решить проблему касательно исполнения международных договоров и обязательств, принятых государствами Арало-Сырдарьинского бассейна по сбросу воды в низовья реки Сырдарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации депутата, в связи с нарушением гарантированного водообеспечения бассейна реки Сырдарья в последние годы в Кызылординской области сложилась очень серьезная проблема дефицита воды. В прошлом году в Шардаринское водохранилище поступило лишь 57% от согласованного объема воды. То, что в этом году ситуация будет еще более сложной, понятно уже сейчас. Депутат озвучил статистику на начало февраля: если в прошлом году в Шардаринском водохранилище было собрано 3 млрд 840 млн кубических метров воды, то сейчас этот показатель уже на 430 млн кубометров меньше. В Коксарайском водорегуляторе сейчас скопилось 630 млн «кубов», что на 24 млн меньше уровня прошлого года.

«Снижение уровня воды в реке Сырдарья влияет и на наполняемость Малого Арала. К примеру, сейчас объем воды в Малом Арале сократился на 5 миллиардов кубометров, в сравнении с 2015 годом, и вода отошла от берегов уже на 20 метров. Из более чем 200 озер области - 14 уже полностью высохли, в объем воды в остальных озерах сократился до 50%», - сказал Мурат Бактиярулы в своем депзапросе к Премьер-Министру на пленарном заседании Палаты.

Он подчеркнул, что основная часть населения области живет на реке Сырдарья и доходы людей напрямую связаны с речной экосистемой. Жители области серьезно обеспокоены ухудшением сложившейся ситуации, и поэтому сенатор считает принципиально важным оперативное решение вопрос поставок воды на межгосударственном уровне.

«Если в качестве Премьер-Министра вы твердо не возьметесь за водную политику сегодня, то завтра может быть уже слишком поздно. На уровне профильного министерства этот вопрос не решится. Для этого мы должны активнее отстаивать интересы Казахстана в вопросах использования трансграничных вод. Считаю важным срочно рассмотреть пути решения вопроса о соблюдении всеми странами-участницами межгосударственных соглашений по использованию трансграничных вод. Для более эффективного решения проблемы общего водопользования считаю обоснованным использование и иных экономических механизмов воздействия в отношении этих стран», - отметил сенатор.

Также Мурат Бактиярулы обозначил и основные проблемы в регионе связанные с сокращением уровня добычи полезных ископаемых, обеспечением газом и другие.