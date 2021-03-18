Мурат Бактиярулы: Для спасения Малого Арала важна законодательная поддержка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Мурат Бактиярулы выразил беспокойство по поводу сокращения уровня воды в бассейне Малого Арала, расположенного в северной части моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате антропогенного сокращения русла рек Амударья и Сырдарья и необоснованных потерь воды, начавшихся еще в 1970-80-х годы прошлого века Большое Аральское море было истощено на глазах одного поколения. В Кызылординской области средняя влажность снизилась до 18%, в связи с повышением уровня грунтовых вод из 3 тысяч озер в нижнем течении Сырдарьи сохранилось около 130. В результате четверть пастбищ резко снизила продуктивность. Это грозит лишением естественных сенокосов, где произрастает до 3 миллионов тонн сена, около 13% пригодных земель уже уничтожили естественную продуктивность, в регионе усиливается процесс опустынивания», - сказал Мурат Бактиярулы в своем депутатском запросе, адресованном Премьер-Министру РК Аскару Мамину.

По его данным, за прошедший год уровень воды в Малом Арале составляет 22 млрд кубометров. При сохранении нынешних темпов расхода воды на важном притоке Малого Арала – реке Сырдарья, северная часть моря может стать сушей уже через 5-7 лет.

«В последние годы в Кызылординской области вновь возникла сложная ситуация с дефицитом воды. В земельном фонде в Кызылординской области имеется 230 тысяч гектаров орошаемых земель, в том числе 180 тысяч гектаров инженерно-систематизированных. Орошаемые земли – это не только золотой фонд сельского хозяйства, ежегодно обеспечивающий гарантированный урожай, высокую отдачу, но и жизнь, социальное положение, судьба населения, проживающего в этих регионах», - отмечает депутат.

Сенатор уверен, что для спасения водоема сейчас важно предпринять комплексные меры. В их числе активное ведение водной дипломатии, уменьшение потребления воды, а также изменения в законодательстве.

«После обретения независимости каждое государство придерживалось своей отдельной политики. Поэтому во-первых, мы хотим, чтобы для водной безопасности страны были тщательно изучены барьеры для достижения соглашения о регулировании притока воды в реке, расположенной выше, и, не ослабляя позиции в трансграничном водном процессе, активно проводилась работа в направлении водной дипломатии, то есть в интересах нашей страны, используя весь потенциал всестороннего соглашения и международного законодательства», - считает М. Бактиярулы.

По словам депутата, принятый 17 лет назад закон об управлении водными ресурсами в стране не может отвечать современным требованиям. Депутат считает необходимым разработать новую Концепцию водопользования, которая должна не только регулировать потребность в воде, но и способствовать внедрению передовых технологий, сохранению природных экосистем, пересмотру тарифов в сфере потребления и стимулированию экономии воды.

По словам сенатора, дальнейший прогноз свидетельствует о том, что дефицит воды будет усугубляться, а это большая угроза для Кызылординской области.

«Как решить эту проблему? Нужно ли сокращать огромные водоемкие рисовые поля или создать эффективный механизм диверсификации сельского хозяйства для крестьян Сырдарьи, каково реальная позиция Правительства в этом отношении? Нам хотелось бы узнать», - подчеркнул депутат Сената.



