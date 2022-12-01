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Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента

1 Декабря 2022, 10:46
Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Айтенов Мурат Дуйсенбекович родился30.10.1981 в с. Жетысай Южно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004). Организация и технология защиты информации

Трудовой стаж:

Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);

Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);

Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);

Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);

Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);

Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);

Первый заместитель акима города Шымкента (12.2019-01.2020);

Аким города Шымкента (с 21.01.2020), 1 декабря 2022г. переназначен акимом города Шымкента.


Фото: gov.kz

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