Мурат Абенов: праймериз – прекрасная возможность высказаться тем, кто критикует

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный общественный деятель и член Национального совета общественного доверия Мурат Абенов заявил о том, что запланированный праймериз партии Nur Otan является прекрасной возможностью высказать свои предложения всем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роль партий во всем мире сегодня меняется. Мы видим процессы, которые происходят везде – общество недовольно властями, люди выходят на улицы, и сегодня нужна новая конфигурация. Мы ощущаем, что скоро будут выборы, партии готовятся, и здесь конечно надо быть прагматиком и реалистом, чтобы ответить на вопрос, как можно повлиять на ситуацию», - сказал Мурат Абенов на встрече общественных деятелей по актуальным вопросам общественно-политических процессов.

«В прошлом году Президент сказал, что нужно усилить авторитет Парламента. Он говорил о том, что Парламент наконец должен стать инструментом донесения мнения граждан до Правительства. Но к сожалению, пока сегодня не так. Пока сегодня доверие к властям очень низкое», - добавил он.

По мнению спикера, прекрасной возможностью исправить ситуацию является праймериз партии Nur Otan.

«Раз сегодня партия предлагает сделать реформы, сейчас предлагают сделать праймериз – то есть, сегодня партия предлагает всем непартийным, кому есть что сказать, предложить свою кандидатуру через партию. Подчеркну, даже если вы не член партии. Это очень важный момент. И надо воспользоваться таким моментом – у тех, кто критикует, есть такая возможность. Как эксперт я говорю: давайте поможем провести этот праймериз прозрачным. Но если вы заметили, что местные акимы или кто-то другой будут пытаться помешать этому и навязать свою волю, мы это увидим и донесем до партии. Если люди реагируют – значит, реформы идут по настоящему», - заключил эксперт.

Напомним, сегодня директор Института Евразийской интеграции Ерлан Саиров объявил о создании нового движения «Лиги сторонников партии Nur Otan».

16 июня стало известно, что в партии Nur Otan начали онлайн-обучение будущих участников праймериз.



