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    21:11, 06 Март 2022 | GMT +6

    Мурашки по коже: КХЛ опубликовала ролик с исполнением гимна Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига опубликовала в Instagram ролик с исполнением гимна Республики Казахстан болельщиками столичной команды «Барыс» перед матчем с магнитогорским «Металлургом» на «Барыс-Арене», передает МИА «Казинформ».

    «Мурашки от такого исполнения гимна Казахстана», - такой комментарий оставлен под видео.

    Серия плей-офф КХЛ за Кубок Гагарина идёт в Нур-Султане, третья игра состоялась 5 марта, четвёртая пройдет 7 марта, снова в Нур-Султане.

    Напомним, 5 марта «Барыс» проиграл в домашнем матче плей-офф КХЛ.


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