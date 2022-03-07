Мурашки по коже: КХЛ опубликовала ролик с исполнением гимна Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига опубликовала в Instagram ролик с исполнением гимна Республики Казахстан болельщиками столичной команды «Барыс» перед матчем с магнитогорским «Металлургом» на «Барыс-Арене», передает МИА «Казинформ».

«Мурашки от такого исполнения гимна Казахстана», - такой комментарий оставлен под видео.

Серия плей-офф КХЛ за Кубок Гагарина идёт в Нур-Султане, третья игра состоялась 5 марта, четвёртая пройдет 7 марта, снова в Нур-Султане.

Напомним, 5 марта «Барыс» проиграл в домашнем матче плей-офф КХЛ.