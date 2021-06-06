Муралы в честь легендарных боксеров появятся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Драча. Об этом сообщил аким города Нурдаулет Килыбай на своей странице в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

«Я позвонил первопроходцу Олимпийских игр из нашего края – Асылбеку Килимову. В ходе разговора меня шокировало следующее. Оказывается, что в 1984 году при составлении международного рейтинга (в комиссию входили представители около 100 стран) среди сильнейших боксеров того времени, наравне с такими легендами бокса, как Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, одним из первых был наш Асылбек Килимов. И об этом мы узнаем только спустя почти четыре десятилетия. Возможно, политика тех лет была такой, что рейтинг, составленный в США, до нас тогда не дошел», - написал Нурдаулет Килыбай на странице в соцсети.

Он добавил: Асылбек Килимов узнал о том, что его имя находится в этом списке, в 2018 году, но никому не сообщил об этом.

«Скорее всего, это его скромность и простота. Жаль, что Сан Саныч (Александр Драч) ушел в мир иной, не узнав про достижения своего ученика-чемпиона. Уверен, что подрастающее поколение не раз заставит нас гордиться новыми медалями!» – добавил аким Актау.