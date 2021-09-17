Муралы с Токтаром Аубакировым и Алиханом Бокейхановым появились в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинске стены двух домов украсили муралы с изображениями Токтара Аубакирова и Алихана Бокейханова. Автор работ – художник Сакен Даулетбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Образы первого космонавта и лидера партии «Алаш» увековечены на улице, названной в честь Токтара Аубакирова.

«Алихан Бокейханов и Токтар Аубакиров – наши земляки, имена которых вписаны в историю золотыми буквами. В этом году 155 лет со дня рождения Алихана Бокейханова и 75 лет Токтару Аубакирову. В честь этих дат и 30-летия Независимости художник Сакен Даулетбаев подарил городу муралы с их изображениями», – рассказала пресс-секретарь акима Каркаралинского района Гульбаршин Жумаханова.





Во дворе дома, где изображён Алихан Бокейханов, уже завершено благоустройство территории. Установлена детская площадка, лавочки, подведено освещение, уложена брусчатка.