Муралы с Нельсоном Манделой появились в казахстанских колониях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного Дня Нельсона Манделы, который отмечается во всем мире 18 июля, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК совместно с Организацией Объединенных Наций в Казахстане провели мастер-классы по основам живописи для осужденных в двух пилотных пенитенциарных учреждениях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС.

Один из мастер-классов был проведен в гибридном формате: 20 других пенитенциарных учреждений со всего Казахстана подключились к нему в онлайн-режиме.

Мастер-классы послужили для осужденных арт-терапией, в ходе которой они научились отражать на холсте свои мысли и мечты: что хотели бы реализовать после освобождения или уже в стенах учреждения.

Осужденные также научились основам рисования при помощи акриловых красок, карандашей и фломастеров, улучшили и развили художественные навыки.

Мастер-классы провел известный казахстанский художник Асхат Ахмедьяров.

«Через искусство осужденные проходили арт-терапию. Они приобщались к искусству, и тем самым, был какой-то элемент очищения. Их переживания, которые передаются в работах, рисунках, это все было искренне. Есть потрясающие работы, которые дают почву для размышления – что значит ‘переживание’ в таких местах и условиях, что переживает человек и о чем он думает. Я увидел в работах осужденных какую-то надежду, что люди все-таки идут к исправлению, люди склонны, какими бы они ни были, к анализу своей жизни и действительности. И это очень важно», - делится художник.

Он отметил, что самым сложным в проведении мастер-класса был барьер страха и недоверия со стороны осужденных. Однако они быстро погрузились в урок, что позволило успешно провести мастер-класс.

Такая коллаборация в виде совместного создания мурала на стенах колоний в Казахстане была осуществлена впервые.

«Эта работа связана с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с заключенными – Правилами Нельсона Манделы. При создании мурала, мне помогали осужденные, надеюсь и для них эта была своего рода психологическая реабилитация», - добавил Асхат.

Напомним, ранее на международном онлайн-форуме «Пенитенциарная система в новой реальности» заместитель председателя генерал-майор юстиции Мейрам Аюбаев сообщил о предложении внести 20 правил Нельсона Манделы в Уголовно-исполнительный кодекс страны.

Мероприятие было проведено в рамках совместной глобальной программы ООН (УНП ООН-КТЦ ООН-ИДКТК ООН) по предупреждению распространения экстремистской идеологии в пенитенциарных учреждениях, при финансовой поддержке Европейского Союза, Королевства Нидерландов и Контртеррористического управления ООН.