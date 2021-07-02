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Муралы с изображениями Нургисы Тлендиева и Батырхана Шукенова появились в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Июля 2021, 14:00
Муралы с изображениями Нургисы Тлендиева и Батырхана Шукенова появились в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В районе Сарыарка города Нур-Султана нарисовали муралы в честь выдающихся композиторов Нургисы Тлендиева и Батырхана Шукенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Произведения двух композиторов до сих пор не потеряли слушателей и поклонников творчества.

Кюи Н. Тлендиева «Аққу», «Әлқисса», «Махамбет» и песни «Құстар әні», «Куә бол», «Сарыжайлау» до сих пор остаются в памяти народа, а песни Б. Шукенова, такие как «Отан ана», «Жүрегімде Астана», «Джулия», «Твои шаги» являются уникальными произведениями музыкального искусства.

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