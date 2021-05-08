Муралы появятся на домах в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Арт-объекты с известными людьми региона появятся на домах, расположенных вдоль центральных дорог города. Проект будет реализован спонсорами к 30-летию Независимости Казахстана. Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.кз.

Проект реализуется при спонсорской поддержке строительных компаний. Первые работы будут начаты 10 мая.

«Кроме того, за счет спонсорских средств также разработаны проекты по установке памятника «Шотан батыр» на пересечении микрорайона «Шығыс-3», промышленных зон № 8 и № 9 Актау, строительство въездного комплекса вдоль трассы Актау-аэропорт. А на кольцевой дороге 20-го микрорайона начато строительство «Триумфальной арки» за счет спонсорской поддержки. Это подарок городу к 30-летию Независимости», - отметил Нурдаулет Килыбай.