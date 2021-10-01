Муралы, посвященные спортсменам и акынам, появились в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые муралы в честь выдающихся личностей появляются на стенах многоэтажных домов областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, два года назад аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, ознакомившись с эскизами росписи стен домов микрорайона Астана, предложил стены домов проспекта Абая украсить портретами Абая, а дома по улице аль-Фараби – портретами аль-Фараби. «Немало великих людей, которые являются выходцами из нашего региона: Бауыржан Момышулы, Шерхан Муртаза и другие. Можно также стены домов украсить портретами великих спортсменов, чемпионов Олимпиады», - сказал тогда Бердибек Сапарбаев.

За это время на центральных улицах города Тараза появились муралы Абая, аль-Фараби, Толе би, Героев Советского Союза Ыбырайыма Сулейменова и Бауыржана Момышулы, других выдающихся личностей. Помимо этого, появились красочные композиции, изображающие подвиг медиков в борьбе с пандемией коронавируса, а также достопримечательности города Нур-Султана.

Как отметил главный архитектор области Арман Абдешов, этот проект осуществляется в рамках программы «Рухани жаңғыру». Занимаются росписями алматинские художники, выпускники факультета монументальной живописи Казахской национальной академии искусств имени Т.Жургенова, имеющие опыт создания подобных монументальных композиций в Алматы.

В 2020 году было создано 15 муралов, в этом году также планируется 15,и уже создано семь.

В микрорайоне Жайлау на стене дома №3 появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова, ценой своей жизни остановившего вооруженного террориста.

Мурал был создан в честь 175-летнего юбилея великого акына Жамбыла Жабаева.

Завершено создание композиций в честь выдающихся жамбылских спортсменов - прославленного казахстанского борца, первого олимпийского чемпиона Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова. олимпийского чемпиона 2004 года по боксу Бахтияра Артаева, чемпиона мира и Азии по қазақ күресі Бейбита Ыстыбаева.

По словам руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Алмасбека Бобеева, все художественные работы выполняются за счет спонсоров.