Мурал в Кокшетау посвящен спасателям

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Кокшетау появился новый мурал, посвященный казахстанским спасателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Арт-объект с изображением заместителя начальника ГУ «СПиАСР» ДЧС Жамбылской области полковника Меиржана Айманова, погибшего при ликвидации пожара и взрывов на складе боеприпасов создали на фасаде 9-этажного дома на проспекте Абылай-хана.

Портрет героя-спасателя выполнен командой местной компании по инициативе Департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата Кокшетау. Художники работали 5 дней на многометровой высоте.

По словам начальника ДЧС Акмолинской области Нурлана Атыгаева, мурал создан в память о герое и специально к профессиональному празднику – Дню спасателя.

«Работа спасателя очень опасная. Они постоянно подвергают себя риску ради жизней других, они не знают что такое трудности. У нас есть долг – спасать других, прилагая при этом все возможные и невозможные усилия. Сегодня в области служат 1377 пожарных-спасателей», – подчеркнул спикер.

По словам жителей, стрит-арт рисунок станет очередной достопримечательностью.

«Надеемся, что данный портрет пожарного привлечет внимание населения к осторожному обращению с огнем и еще больше вызовет уважение к профессии огнеборца», – прокомментировал житель Кокшетау Азамат Балтабаев.

К слову, всего 22 жилых массива украшены стрит-арт композициями областного центра.