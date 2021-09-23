Мурал в честь погибших на службе спасателей появился в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на торце девятиэтажного дома в 19-м микрорайоне, появился мурал, посвященный пожарным Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, инициаторами проекта стали действующие сотрудники и ветераны органов гражданской защиты.

«Идея зарождалась давно. Будем продолжать реализовывать инициативу в разных проектах, напоминающих об огнеборцах. Толчком к реализации послужили недавние трагические события в Жамбылской области», - сказал ветеран противопожарной службы с 29-летним стажем Ерик Мажитов.

Мурал создали художники-дизайнеры из Кокшетау Алдияр Жакеев и Магжан Айткожев. Работали художники четыре дня на многометровой высоте. Погода в эти дни – моросящий дождь и сильный ветер – не помогала творчеству.

«Как признались сами ребята, наиболее трудной для исполнения стала центральная фигура мурала – огнеборец в «боевке», мужественное лицо которого сразу бросается в глаза каждому, кто выезжает из Петропавловска по улице Н. Назарбаева. Из предложенных шести эскизов после тщательного отбора выбрали один, где красной нитью проходит мысль о жертвенности столь героической и опасной профессии – в одном из эпизодов композиции пожарный выносит на руках из пламени сжавшегося в комок от страха ребенка», - добавили в пресс-службе.

Внизу мурала установят табличку с QR-кодом, который позволит перейти на информационный ресурс с историей создания МЧС Республики Казахстан, итогах работы ведомства и погибших спасателях.