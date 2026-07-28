Мурал с зеленоглазым котом появился на одной из улиц Астаны

В Астане на улице Габдуллина появился новый необычный мурал с изображением зеленоглазого кота, который преобразил дворовое пространство и стал новой городской фотозоной, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

— Новый арт-объект оживил дворовую и прилегающую пешеходную зону, сделав ее более интересной и привлекательной. Теперь пустовавшую стену украшает уютное изображение отдыхающего кота, которое гармонично вписалось в городское пространство. Это позволило преобразить территорию и создать новую яркую фотозону, — отметили в акимате Астаны.

Фото: акимат Астаны

Местные жители с восторгом встретили появление зеленоглазого пушистика на стене их дома и уже делятся фотографиями мурала в соцсетях.

Фото: акимат Астаны

Ранее сообщалось, что в Астане появился новый мурал с весенней символикой.