Мурал с зеленоглазым котом появился на одной из улиц Астаны
В Астане на улице Габдуллина появился новый необычный мурал с изображением зеленоглазого кота, который преобразил дворовое пространство и стал новой городской фотозоной, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.
— Новый арт-объект оживил дворовую и прилегающую пешеходную зону, сделав ее более интересной и привлекательной. Теперь пустовавшую стену украшает уютное изображение отдыхающего кота, которое гармонично вписалось в городское пространство. Это позволило преобразить территорию и создать новую яркую фотозону, — отметили в акимате Астаны.
Местные жители с восторгом встретили появление зеленоглазого пушистика на стене их дома и уже делятся фотографиями мурала в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Астане появился новый мурал с весенней символикой.