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    Мурал с зеленоглазым котом появился на одной из улиц Астаны

    В Астане на улице Габдуллина появился новый необычный мурал с изображением зеленоглазого кота, который преобразил дворовое пространство и стал новой городской фотозоной, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата. 

    Мурал с зеленоглазым котом появился на одной из улиц Астаны
    Фото: акимат Астаны

    — Новый арт-объект оживил дворовую и прилегающую пешеходную зону, сделав ее более интересной и привлекательной. Теперь пустовавшую стену украшает уютное изображение отдыхающего кота, которое гармонично вписалось в городское пространство. Это позволило преобразить территорию и создать новую яркую фотозону, — отметили в акимате Астаны. 

    Мурал с зеленоглазым котом появился на одной из улиц Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Местные жители с восторгом встретили появление зеленоглазого пушистика на стене их дома и уже делятся фотографиями мурала в соцсетях.

    Мурал с зеленоглазым котом появился на одной из улиц Астаны
    Фото: акимат Астаны

    Ранее сообщалось, что в Астане появился новый мурал с весенней символикой.

    Архитектура Астана Акимат
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор