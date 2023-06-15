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    01:00, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Мурал с изображением Жамбыла Жабаева появится в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в строящемся микрорайоне «Жас оркен», на стене многоэтажного дома появится художественное панно с изображением Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Однако вокруг еще не выполненного мурала уже разгорелись споры. Жители дома в социальных сетях пожаловались на то, что якобы с ними никто не согласовал проект, они не знают, какое изображение появится на доме.

    Горожане беспокоятся, что работы по созданию изображения повредят стену и позже за муралом никто не будет следить.

    Однако в городском акимате поспешили успокоить петропавловцев. На стене дома по улице Жамбыла Жабаева, 53 появится панно с изображением великого поэта.

    «Реализовывают проект строители из Алматы. Они же авторы панно с изображением Абая, который полюбился нашим горожанам. Работа будет выполнена из керамической плитки, которую обжигают в печи под температурой 830 градусов. То есть материал долговечный и устойчив ко всем погодным условиям. Перед началом работ акимат города получил разрешение от ОСИ дома», - сообщили в пресс-службе акимата.


    Теги:
    Акимат Северо-Казахстанская область Культура
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