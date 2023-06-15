Мурал с изображением Жамбыла Жабаева появится в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в строящемся микрорайоне «Жас оркен», на стене многоэтажного дома появится художественное панно с изображением Жамбыла Жабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Однако вокруг еще не выполненного мурала уже разгорелись споры. Жители дома в социальных сетях пожаловались на то, что якобы с ними никто не согласовал проект, они не знают, какое изображение появится на доме.

Горожане беспокоятся, что работы по созданию изображения повредят стену и позже за муралом никто не будет следить.

Однако в городском акимате поспешили успокоить петропавловцев. На стене дома по улице Жамбыла Жабаева, 53 появится панно с изображением великого поэта.

«Реализовывают проект строители из Алматы. Они же авторы панно с изображением Абая, который полюбился нашим горожанам. Работа будет выполнена из керамической плитки, которую обжигают в печи под температурой 830 градусов. То есть материал долговечный и устойчив ко всем погодным условиям. Перед началом работ акимат города получил разрешение от ОСИ дома», - сообщили в пресс-службе акимата.