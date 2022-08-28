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Мурал с изображением шахтеров появился в Караганде
28 Августа 2022 20:46

Мурал с изображением шахтеров появился в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня шахтеров в Караганде появился мурал с изображением одного из главных символов угольной столицы. Настенный рисунок под названием «Шахтеры – покорители звезд» изображен на стене многоэтажного дома на юго-востоке Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автором эскиза является архитектор Алексей Волошин. Нанесением рисунка на стену дома занимались художники из команды AirG Айдар Мунайтбасов и Алмаз Абдыгаликов. Они запомнились карагандинцам по рисунку «Путь к мечте», который изображен на стене дома по проспекту Республики 18/2.

Работа была организована командой карагандинского центра урбанистики. Этот мурал стал подарком для жителей шахтерской столицы накануне праздника.


«На мурале изображен один из главных символов нашего города - монумент «Шахтерская слава». Инициатива сделать тематический мурал принадлежит акиматам области и города. Помогли в реализации ДЧС Карагандинской области. Монумент шахтерской славы - это один из главных символов Караганды. Мы решили подарить городу этот мурал, который носит название «Шахтеры - покорители звезд», непосредственно к празднику. Этой работой мы хотим напомнить, что жители нашего города, труженики карагандинского угольного бассейна – это пример реальных героев, а добыча угля – это также тяжело, как поймать падающую звезду», - пояснили в центре урбанистики города Караганды.


фото ekaraganda.kz


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