12:28, 14 Июль 2021 | GMT +6
Мурал с изображением чемпиона мира по параплаванию нарисовали в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мурал, посвященный чемпиону мира по параплаванию Сиязбеку Далиеву, нарисовали в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.
Сиязбек Далиев – чемпион мира, Азии и Европы по параплаванию, который в этом году будет защищать честь нашей страны на олимпиаде «Токио-2021». Он своей волей и мужеством является примером не только для спортсменов, но и для молодого поколения.
Авторами мурала являются художники, супружеская пара Айбек и Аяулым Нурбековы.
Мурал находится по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица 189, дом 5.