Мурал с изображением чемпиона мира по параплаванию нарисовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мурал, посвященный чемпиону мира по параплаванию Сиязбеку Далиеву, нарисовали в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

Сиязбек Далиев – чемпион мира, Азии и Европы по параплаванию, который в этом году будет защищать честь нашей страны на олимпиаде «Токио-2021». Он своей волей и мужеством является примером не только для спортсменов, но и для молодого поколения.

Авторами мурала являются художники, супружеская пара Айбек и Аяулым Нурбековы.

Мурал находится по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица 189, дом 5.