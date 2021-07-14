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    12:28, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Мурал с изображением чемпиона мира по параплаванию нарисовали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мурал, посвященный чемпиону мира по параплаванию Сиязбеку Далиеву, нарисовали в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

    Сиязбек Далиев – чемпион мира, Азии и Европы по параплаванию, который в этом году будет защищать честь нашей страны на олимпиаде «Токио-2021». Он своей волей и мужеством является примером не только для спортсменов, но и для молодого поколения.

    Авторами мурала являются художники, супружеская пара Айбек и Аяулым Нурбековы.
    Мурал находится по адресу: Нур-Султан, район Сарыарка, улица 189, дом 5.


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