Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Мурал с изображением Абая появится в Семее
1 Июня 2022 14:19

Мурал с изображением Абая появится в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее появятся шесть муралов с изображением исторических личностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

Руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Ардак Исатаев сообщил, что разработаны проекты шести муралов, на которых будут изображены исторические личности.

«Эскизные проекты с изображением Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова и трех биев готовы», - отметил А. Исатаев.

Разработаны эскизные проекты для установки малых архитектурных форм. Идет процесс изготовления скульптурных композиций «Керуен» из четырех фигур, «Тырнарлар», «Құлын мен бала» и «Жастар».

Вторым этапом запланировано изготовление таких композиций, как «Птица мира», «Барыс параметрия», «Лучик», «Асыл тас», стелы «Үш қанат», а также вазонов и скамеек.


Читайте также
Жару до 34 градусов прогнозируют в июне в СКО
Премьер РК поручил приступить к развитию Имантау-Шалкарской курортной зоны
Более 700 участков полностью готовы к референдуму в Карагандинской области
Сотрудника Рудненского детдома осудили за изнасилование воспитанницы
Свыше 600 кг наркотиков изъяли с начала года в Жамбылской области
Аким Семея наградил спасшего двух людей из пожара
Более 31,5 млн тенге недоплачено любителями VIP-номеров в Атырауской области
Дела более 200 незаконно репрессированных рассмотрела комиссия в Актобе

Лента новостей

Архив