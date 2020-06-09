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Мурал с изображением Абая появился в Нур-Султане
9 Июня 2020 17:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на проспекте Абая, 50 на стене многоэтажки появился портрет великого казахского поэта, композитора, основоположника казахской письменной литературы Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Работа выполнена в честь 175-летия со дня рождения поэта при поддержке акимата района Байконыр.
Ранее в Нур-Султане посвятили мурал врачам, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, и герою Отечества, блестящему полководцу, участнику Великой Отечественной войны Бауыржану Момышулы.
Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Общество, Абай,
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