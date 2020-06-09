Мурал с изображением Абая появился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на проспекте Абая, 50 на стене многоэтажки появился портрет великого казахского поэта, композитора, основоположника казахской письменной литературы Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Работа выполнена в честь 175-летия со дня рождения поэта при поддержке акимата района Байконыр.