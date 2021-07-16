Мурал Нельсона Манделы нанес казахстанский художник на стены колоний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Международного Дня Нельсона Манделы, который отмечается во всем мире 18 июля, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК совместно с Организацией Объединенных Наций в Казахстане провели мастер-классы по основам живописи для осуждённых в двух пилотных пенитенциарных учреждениях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС.

Один из мастер-классов был проведен в гибридном формате, что позволило дополнительно 20 другим пенитенциарным учреждениям со всего Казахстана подключиться к нему в онлайн режиме.

Мастер-классы послужили арт-терапией для осужденных, в ходе которой они научились отражать на холсте свои мысли и мечты, что хотели бы реализовать после освобождения или предпринять первые шаги к реализации задуманного уже в стенах учреждения.

Осужденные также научились основам владения техникой рисования при помощи акриловых красок, карандашей и фломастеров, улучшили и развили художественные навыки, которые они смогут дальше развить и применить в своем творчестве.

Мастер-классы были проведены известным казахстанским художником Асхатом Ахмедьяровым.

«Через искусство осужденные проходили арт-терапию. Они приобщались к искусству, и тем самым, был какой-то элемент очищения. Их переживания, которые передаются в работах, рисунках, это все было искренне. Есть потрясающие работы, которые дают почву для размышления – что значит «переживание» в таких местах и условиях, что переживает человек и о чем он думает. Я увидел в работах осужденных какую-то надежду, что люди все-таки идут к исправлению, люди склонны, какими бы они ни были, к анализу своей жизни и действительности. И это очень важно», - делится художник.

Он также отметил, что самым сложным для него вопросом в проведении мастер-класса был барьер страха недоверия со стороны осужденных. Однако заключенные быстро погрузились в урок, что позволило успешно провести мастер-класс.

Такая коллаборация в виде совместного создания мурала на стенах колоний в Казахстане была осуществлена впервые.

«Эта работа связана с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с заключенными – Правилами Нельсона Манделы. При создании мурала мне помогали осужденные, надеюсь и для них эта была своего рода психологическая реабилитация», - добавил Асхат.

Напомним, ранее на международном онлайн-форуме «Пенитенциарная система в новой реальности» заместитель председателя генерал-майор юстиции Мейрам Аюбаев сообщил о предложении внести 20 правил Нельсона Манделы в Уголовно-исполнительный кодекс страны.

Мероприятие было проведено в рамках совместной глобальной программы ООН (УНП ООН-КТЦ ООН-ИДКТК ООН) по предупреждению распространения экстремистской идеологии в пенитенциарных учреждениях, при финансовой поддержке Европейского Союза, Королевства Нидерландов и Контртеррористического управления ООН.