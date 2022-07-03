Мурал «Мир» появился в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый мурал появился в столице на торце здания по адресу: улица Габит Мусрепов, 7. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Эскиз мурала «Мир» написала талантливая художница Магира Тлеубердина. Реализацией мурала занимается команда профессиональных артистов граффити.

«Я за мир во всем мире, я против войн, я мечтаю, чтобы каждый ребёнок на этой земле всегда чувствовал себя «в тёплом одеяле», чтобы у детей всегда было открыто окно в мир!» - пояснила ранее концепцию рисунка художница.

Как стало известно, мурал разместили во дворе дома, в котором выросла его создательница.

«Моя мечта осуществилась! Я оставлю свой след в моём любимом городе. И самое интересное, каким-то волшебным образом мой мурал одобрили во дворе дома, в котором я жила всю свою жизнь, 9 микрорайон, кто тут, прикиньте?! Я до последнего не спрашивала про адрес, мне было без разницы где, лишь бы-лишь бы, и я, если честно, до сих пор в шоке!» - призналась художница.

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