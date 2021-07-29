Мурал к 100-летию Казахского радио нарисовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стрит-арт-проект реализован по инициативе директора радиоканала Дулата Абибуллаева и столичного акимата, а также при содействии Центра урбанистики столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Как пояснили в акимате, на мурале изображена идея Мәңгілік ел, переплетенная с эволюцией Казахского радио в вековой истории.

«В рамках 100-летнего юбилея и 30-летия Независимости в этом году реализованы ряд общественно-культурных мер. Например, в Нур-Султане одну из улиц рядом с редакцией нашего радио назвали «Казақ радиосы». В канун профессионального праздника работников СМИ Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал учредить День работников радио - 1 октября. Именно в этот день, 100 лет назад, Казахское радио начало свое вещание. Ветераны и работники радио очень рады этому. Сам мурал находится на видном месте города, на пересечении улиц Сауран и Сыганак. Хочу выразить огромную благодарность акимату города, акимату Есильского района и городскому центру урбанистики. Надеюсь, что это место станет еще одной точкой притяжения для любителей радио и всех горожан», - рассказал главный редактор ТОО «Қазақ радиолары», директор радиоканала «Казахское радио» Дулат Абибуллаев.

Казахское радио начало вещание из Оренбурга в 1921 году по инициативе народного просветителя Ахмета Байтурсынова и сейчас вещает на 90% территории страны. В рамках юбилея радио в столице также реализованы ряд общественных проектов. К примеру, все автобусные остановки озвучены профессиональными дикторами Казахского радио, в общественных местах, на ледовых катках и на ж/д вокзале организовано вещание Казахского радио.