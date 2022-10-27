Мурал Алихана Бокейхана появился на одном из домов Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде появился еще один мурал, посвященный на этот раз общественному и политическому деятелю Алихану Бокейхану. Портрет украшает фасад девятиэтажного дома на улице Карла Маркса, 5, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его отлично видно с основной дорожной магистрали. Арт-объект создан по инициативе городского Центра урбанистики.

Художественное полотно написали за 10 дней. Это первый мурал в Караганде, где, кроме рисунка, используется текст. Он гласит: «Алихан Нурмухамедулы Бокейхан – этнограф, общественный деятель, руководитель партии «Алаш».

Автор эскиза – старший архитектор Центра урбанистики Алексей Волошин.

«Алексей хотел нарисовать не просто портрет, но и добавить символичности. На груди у Алихана Бокейхана расположен орден в виде шанырақа как признание народом его заслуг перед страной», – сообщили в пресс-службе центра.

В жизнь задумку воплотили художники команды AirG. В работе были использованы качественные краски, которые должны прослужить минимум 10 лет.

В этом году в Караганде было нарисовано пять муралов.