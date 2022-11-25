Мумии с золотыми языками нашли египетские археологи

25 Ноября 2022, 09:09

КАИР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Египетские археологи, работающие в храме в провинции Минуфия в дельте Нила, обнаружили несколько мумий с золотыми языками. Об этом сообщило в четверг Министерство туризма и древностей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Как говорится в заявлении, в гробницах, которые относятся к разным эпохам, включая поздний династический и эллинистический периоды, удалось найти несколько мумий, в рот которым были вставлены золотые языки.

Отмечается, что мумии плохо сохранились. Это означает, что гробницы подвергались разграблению.

Также было найдено несколько скелетов, завернутых в листы золота, несколько деревянных саркофагов в форме человека, гончарные изделия и материалы для мумификации.

Ученые полагают, что «языки были сделаны из золота, чтобы гарантировать, что умерший сможет говорить в загробной жизни», заявил Синьхуа археолог Бахаа ан-Нагар.

По его словам, в древние времена правители украшали свои маски, пальцы и языки золотом, потому что это вечный материал, который всегда остается ярким.

Фото: news.cn